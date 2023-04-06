【午前】９時４０分、官邸。４４分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官。５４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、小野外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長。１０時４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、小野外務審議官。１４分、秋葉国家安全保障局長。２２分、杉山晋輔前駐米大使。３６分、防衛省の鈴木敦夫事務次官、川嶋貴樹整備計画局長、深沢雅貴地方協力局長。１１時３分、伊原純一、秋元義孝新旧宮内庁式部官長。３２分、フィリピンのズビリ上院議長らの表敬。５７分、超党派の「自殺対策を推進する議員の会」の武見敬三会長らから要望書受け取り。

【午後】２時、交通安全対策に関する関係閣僚会議。２９分、福島国際研究教育機構の設立やＧ７広島サミット開催の記念シンポジウム向けビデオメッセージ収録。３時１８分、新藤義孝自民党宇宙・海洋開発特別委員長らから宇宙政策に関する提言書受け取り。４３分、神田真人財務官。４時３分、平井卓也同党デジタル社会推進本部長らから防災分野のＤＸに関する提言書受け取り。２４分、原発事故について考える「ふくしま浜通り高校生会議」メンバーから提言書受け取り。森雅子首相補佐官同席。５６分、「Ｇ７広島サミットジュニア会議」メンバー、湯崎英彦広島県知事の表敬。５時２０分、斎藤健法相、加藤勝信厚生労働相。３７分、鈴木俊一財務相、金融庁の中島淳一長官、堀本善雄政策立案総括官、井藤英樹企画市場局長。６時１分、谷公一国土強靱化（きょうじんか）担当相、森昌文首相補佐官、村山裕内閣府政策統括官。５６分、公邸。



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