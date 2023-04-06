静岡県庁
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沼津プロレス 地域貢献 再始動へ 沼津市職員・伊東さん ベンチプレス選手権V報告
地域密着を掲げる「沼津プロレス」のエース選手で、静岡県沼津市職員の「駿河永悟」こと伊東永悟さ...
4月5日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに125人感染
静岡県内では四日、新たに百二十五人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
熱海土石流 1年9カ月 被災者支援室が発足 市役所に復興・訴訟対応の部署も
静岡県熱海市伊豆山（いずさん）で発生した大規模土石流災害による被災者支援につなげるため、市は...
4月4日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに81人感染
静岡県内では三日、新たに八十一人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
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土石流から1年9カ月 熱海市議選16日告示 原因究明を新議員に託す 引退目前市議の胸中
二〇二一年七月に大規模土石流災害があった熱海市では、市議選が十六日に告示される。「人災」とされる土石...
4月3日
＜静岡イーストギャラリー＞沼津・市場町アートフェス2023開幕 不安定な現代の「境・界」問う
静岡県東部などで活動する現代アート作家の作品が集う展示会「市場町アートフェス２０２３」が１日...
4月2日