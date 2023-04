第23回「未来・前編」~この東京で~

2021年6月からスタートしたこの連載も、今回で23回目。

「東京MY STORY」だけに、東京23区の23に因んで、今月で終了となります。

この東京での色々な瞬間を、記憶の奥から引っ張り出してきて文字にするのはとても楽しい作業で、私にとっても自分の半生、いや一応平均寿命まで生きるとするならば、およそ3分の2の人生を振り返る素晴らしい時間でした。

実は私は、俄然アナログ人間なので(この連載を読んで下さっている方達にはもう認知されてますネ。笑)毎回、フリクションのボールペンで、下書きもなしに一気に5~6時間かけて一筆書きのように書きあげてきました。

連載スタッフがその原稿をタイプ打ちにして戻して下さって、又それを読んで、勢い余って乱れた文章を整え、「て、に、を、は」のおかしな所を直し、全て反映していただいた文章を再度チェックし、イメージと違う文章になってる所には赤を入れて、やっと完成。私がタイプ打ちすれば手間が省けるのですが、やはり私はミュージシャンなので、とにかく大切にしてきたのは文章のリズム。

一つのストーリーの中に、一定のリズムが流れている事を重視し、その上で、その瞬間瞬間の感情をいかに生々しく文章に盛り込めるかを考えながら、夢中で書いてきました。なので、ノロノロとタイプ打ち(←苦手なもので笑)していたら、スピード感もなくなり、一定のリズムが崩れ、その感情表現すら違ったものになってしまいそうで、もれなく毎回フリクションのボールペンで手書きをしてきました。

そして、翌日には、「なんか右腕が痛いなぁ…昨日なにか重いもの持ったかなぁ??」 「あー!!原稿書いたからだぁ!」と、これまたもれなく毎回、筋肉痛を伴う程のモーレツな勢いで書き綴って来たのです。皆さんも時に読んでいて息苦しかったり、疲れたりしませんでしたか!?(笑)

しかしながら、私のここまでの人生、月並みですが健康に産んでもらった事、そしてその両親に愛情いっぱいで育ててもらった事を改めて感謝しました。そして与えてもらった豊かな学生時代。その後奈落の底に落っこちたかと思われた挫折は、結果、最高にハッピーな音楽人生の初めの1ページとなり、充実した20代を過ごし、30代40代は、夫と最愛の子供たちとの生活。そして再び始めた音楽で、只今、戻り鰹のようにまるまると太った音楽人生を楽しんでいる56歳の私。もちろん辛い事や悲しい出来事が無かった訳ではありませんが、トータルすると、とても幸せな人生だなぁと客観的に思いました。

この連載を始めてから、毎朝両親の仏壇にお茶とお水をお供えしてお線香を立てる時「幸せな人生をありがとう」と口にするようになりました。一編一編書く度に本当にそう思えたからです。

そんな私の人生の中でここ数年だんだん大きくなり、この後も多分、私の人生を構成する、重要な一つのパーツであり続けるであろうことが、チャリティーです。今まで触れてこなかったので、今回少し書いてみようと思います。

45歳の時に初めて行ったチャリティーが東日本大震災の復興支援活動です。もちろんそれ以前も、阪神・淡路大震災の後にチャリティーコンサートに参加するなど、人並みに『自分に何か出来る事があるなら是非参加します』という気持ちはありましたが、いつからか自分が自分の意志で、その活動に貢献したいと思うようになったのは、何故なんだろう…と、この数年考えていました。いったい、いつ、どうしてそんな気持ちが私の中に生まれたのだろう…?と。

東日本大震災については、この連載でも触れたかと思いますが、あの日、7歳の、やっと通学にも慣れてきた小学1年生の娘が、電車の中で一人地震に遭い、私は駅の手前で停車していた電車の中を、娘の名前を大声で呼びながら探しました。駅に着くまでの間も、何度も大きな揺れが襲って来て、娘の乗っている電車が横転してはいないか、又、大きな柱や歩道が崩れ落ちてきてその下敷きになってはいないか…最悪のケースばかりが頭を過りました。

しかしながら、幸いな事に私は娘を見つけ出し、連れて帰る事が出来ましたが、帰宅途中、もしもこれが最悪の事態だったら…と想像して身を震わせ、口の中に味わったことのない渇きを感じました。きっと、極度の緊張とストレスによるものだと思いました。

その時、事無きを得た分、私は何かをしなければならない…と強く思ったのです。

もう一つ、今後子供達が自立して生活してくれるようになったら、全力で支援したいと思っている活動があります。それは、病気の子供達の支援です。

実は今まであまり口外してきませんでしたが、私の息子は幼い頃、難病を患い、数年間治療をしてきました。免疫疾患で、難病手帳が出るような病気でした。

きっとどの母親もそうであるように、自分を責め、なぜ自分じゃなくてこの子が…と思って、本気で代わってあげたいと泣き、通院の度に絶望感で倒れそうな中、無邪気な息子の笑顔が余計に辛かった時期もありました。しかし、本当に有難い事に、息子は治験が終わったばかりの新薬が効き、ある時から回復に向かい、数年後に完治しました。罹るのも奇跡的な確率でしたが、治ったのも奇跡だったと私は思っています。その最後の診察の日、主治医から「もう病院は卒業だよ。調子が悪くなければ来なくていいよ」と言われた時のことを思い返すと、今も涙が溢れます。モノクロだった人生がパッとカラーに切り替わった感じでした。

最後の会計を終えて、何年も通ったその病院を後にする時、私は『いつか必ずこの今の気持ちを何かの形にして、病気に苦しむ子供たちとその親の手助けになることをしよう』と決心しました。

なので、私は今、病気に苦しむ子供たちとその家族に、ほんの少しずつではありますが、今出来る手助けを始めています。

この2つのストーリーはどちらの場合も同じで、崖っぷちの別れ道で、私はギリギリ最悪の道を回避することができました。でも、崖っぷちギリギリまで来ていたので、回避された最悪の道が如何なるものなのかイメージする事が出来ました。なので、ほんの少しの違いで、進んだ道が悲しくも最悪の道であった方達と向き合うと、回避できた事に心から感謝するのと同時に、事無きを得ている現実に罪悪感に似た申し訳なさ、みたいな感情も抱いてしまうんですね。でもその感情は時間と共に形を変え、何かその方達の力になりたいという気持ちが色濃くなって、私は今、このように支援活動に貢献したいと思うようになったのだと気付きました。

とてもとても個人的な動機ですから、その支援の形は例え大きくなくても、満足することが出来ます。そして凄く気持ちがいいです。



先日、カンボジアにボランティアに行った娘を見て、『この子は20歳前にして、アラフィフの私がやっと気づいたこの気持ちよさを、もう知っているのか!?』と感心すると同時に、もしかしたら誰しも知ってることだけれど、そのキッカケが見つからないだけなのかもしれないとも思いました。私にキッカケを与えてくれた子供達。本当に感謝しています。これからも自分のペースで、私を動かすその動機に正直に、出来る事を続けていきたいと思っています。

この東京MY STORYで書いてきた様々なエピソードを振り返ると、どうやら私はプラマイしても十分プラスの幸せな人生を過ごしてきました。でもこの先も、まだまだ自分次第でいくらでも幸せを味わえるんだ!と思うと、老いや衰えも何のその、欲張りに生きていこうと思います!

さて、後編では、そんな欲張りな私の、今の「夢」を書いてみようと思います。 お楽しみに!



★次回更新は、4月26日(水)更新予定です

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアー、9月からはひとり弾き語りライブKAORI PARADISE2022、年末には総勢9名のビッグバンドを率いてのビルボードライブ公演を実施。

2023年2月「岸谷香感謝祭2023」、3月仙台PITにて4年ぶりに「The Unforgettable days」を開催、6月には東京、大阪、名古屋にて初の2マンライブを実施予定。そして9月からは今年で8年目をむかえるKAORI PARADISE2023がスタートする。

お知らせ

レギュラー

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【岸谷香 プレミアム弾き語り2マンライヴ~ふたりぼっちの大パーティー!!~】

2023年

6月9日(金)名古屋 ダイアモンドホール VSスガシカオ

18:15開場/19:00開演

6月11日(日)大阪 心斎橋BIGCAT VS馬場俊英

16:15開場/17:00開演

6月18日(日)東京 日本橋三井ホール VSmiwa

16:15開場/17:00開演

チケット代金:7,000円(税込)ドリンク代別

全席指定

チケット一般発売日:2023年4月15日(土)



<オフィシャルSNS information>

関連キーワード 東京MY STORY