第23回「未来・後編」~私の夢~

最終回の前編は、この連載を通して自分のこれまでの人生を振り返ってみましたが、いよいよ本当に最後の今回はこの先の人生、私の夢を皆さんにこっそりお話ししちゃおうと思います。

まず、私は50歳になった時に2つ新しい事を始めました。1つはプリプリを解散した時に、もう二度と女子バンドは組まないだろうと思ったのにも関わらず、性懲りもなくまた女子バンドを結成したのです(Unlock the girlsといいます!)

何故でしょうね…自分でもホントに不思議ですが、また女の子に囲まれてバンドがやりたくなっちゃったんですね。ローマは1日にして成らずと言いますが、バンドも1日にして成らず…で、今後60歳、70歳になってから始めては、もう気力も体力も、そして時間も足りないだろうと思い、50歳の節目の年に思い切って新たなバンドを始めました。弾き語り、クラシック楽器やビッグバンドとコラボするコンサートもコンスタントにやっていますが、この女子バンドも並行して活動しています。やっぱりRockは私の人生になくてはならない物の1つです! 機会があったら読者の皆さんも是非観にいらして下さいね。

この連載で、読者の皆さんはご自身が思うよりずっと、私の事を、私のバックボーンを知ってしまった訳で(笑)その上で聴く音楽はきっと合点がいくものであるはずです。なぜなら音楽はやっぱり、そのアーティストの人間そのものだと最近改めて思うからです。

そしてもう1つは英語。Englishです!

子供達が次から次へと留学したいと言い出し、気付くと2人ともアメリカで寮生活を送る中で『こりゃ2人とも、都合の悪い事は私の前では英語で会話することになるだろう…』と、その様子が手に取るように想像できたので、こりゃ困ったなぁと思っていたところに、人生で初めて、海外レコーディングのチャンスが舞い込んできたのです。LAからプロデューサーをお迎えしてNYでレコーディング!! その時、例えどんな稚拙な英語だったとしても、私はプロデューサーとの会話は自分の言葉でしたいと思ったんです。通訳が入ってしまうと、間に壁ができてしまうみたいで…。

まぁデタラメな英語も十分壁になりますが(笑)音楽という共通の言語があるじゃないか!!とあの時はなぜか強く思えて、レコーディングが決まってから実際の渡米までの半年余り、全力で英会話に通い、衰えてしまった脳ミソにイライラしながらも必死に勉強しました。すると、ほんの少しですが「上達」を自分自身で感じる事が出来たのです!

そうなればダイエットと同じで、成果が出ると俄然やる気になるのが人間です! 特に私は×3くらいでやる気が爆発するタイプなので、レコーディングが無事終わった後も辞める理由がない!とそのまま英語の勉強を継続してきました。もちろん途中ライブやレコーディングなどで頭に余裕がなくなり、長らくお休みしてしまった期間もありますが、でもでも朝は英会話の動画チャンネルをBGMに流したり、ツアー中の新幹線移動の時間を使って宿題をやったりしながら何とか今年で英語の勉強を始めて6年目。正直、学生の子供達の1年分の成長にすら及んでないのは確かですが、それでも頑張って子供の担任の先生と面談をしたり(喋れない子を教えるプロですから、デタラメな英語を聞くのもプロで笑)

子供のクラスメイト(外国人)が遊びに来ても、とりあえず食事くらいは楽しく同席できるようになりました。アラフィフのオバサンが恥も外見も捨てて懸命に英語を喋る姿に、子供達も「お母さん英語上手になったね」と誉めてくれたり(笑)。

そんなこんなで多少英語にビビる事がなくなると今度は外国人の友達が出来たんです!! 友人バイリンガルの友達の外国人と一緒に食事に行ったり、ある時は日本酒を通してとても仲良くなり、信頼関係が生まれ、まさかのアメリカのみならずヨーロッパにまで友人が! 今は便利なスマホのアプリがいっぱいあるので、連絡先を交換し合って英語で会話したり、クリスマスにはカードが送られてきたりします!

そうなると時々、英語で会話している自分に感激しちゃったりするんです!(笑) だってだって、もしも英語を勉強していなかったら知り合うこともなかった海外の友人と、英語で心通じ合えている!!…ここまでくると毎日の勉強が全く苦じゃなくなります。それどころか楽しくなります。

最近は、朝1日の食事の仕込みをしている時、ぼんやり1人で昼ごはんを食べている時など、英会話のYouTubeを流しっぱなしにして、『あー、こういう時はこんな言い方するんだー』とか聞き流しながらも、時々ちゃんと耳を傾けたり。とても優等生です!!(笑)

さて、前置きが大変長くなりましたが(それももう皆さん慣れっこですネ。笑)、今の私の最大の夢は「アメリカに半年でも1年でも住む事」です。以前も連載の中で触れたかと思いますが、私は20代半ば、NYに本気で住みたいと思った事がありました。なんか、ビビッときちゃったんですね。英語を習得して、ライブハウスやブロードウェイ、美術館やBARを転々と遊び歩き、小さなアパートに住んでセントラルパークを散歩する…そんな夢を、本気で想い描いていたことがあったんです。

でも20代半ばと言えばプリプリ大全盛期で、当然5人いるメンバーの中のたった1人の憧れのNY生活など、現実的な話として聞いてもらえる訳もなく、まぁ大人しく諦めたって事は、私自身も何がなんでもそうするんだ!という強い意志…とまではいかなかったのだと思います。

それが晩年、子供達が図らずも次から次へとアメリカへ留学し、それも2人とも東側。学校の休みに集合するのはやはりNYで、4~5年通ううちに、友人もたくさんできて、ちょっとご縁があり、ホテルではなくアパートメントでの生活で自炊をし、スーパーや地下鉄も覚え…こうなったら20代の叶わなかった夢をもう一度!! しかも、もう明日何が起こるか分からない『今』を生きているんだから、情熱のあるうちに夢もでっかく!!と私の夢はどんどん成長していったのです。

あー、この連載史上最高に興奮しています! 明日も右腕筋肉痛は確定です!

…という訳で今の私の最大の夢は、半年でも1年でもアメリカに住む事!

そして、2番目の夢は(欲張りですか!?笑)親友と、何ヶ月もかけて世界一周旅行をする事です。まだまだ見てない景色や知らない文化が世界には沢山あります。せっかく生まれて来たのですから、なるべく全部を見て死にたいと思っています。一応60歳の還暦旅行がその世界一周になったらいいなぁ〜と夢ふくらませて、それを人参にまだまだ仕事頑張ろう!と親友と話しています。もちろんその親友はこの連載の第4回に登場した、一緒に子育てをしながらオバンデレラを楽しんだ彼女です!

もしもこの2つの夢が叶った暁にはまた、このコラムでその様子をご紹介できたら良いなぁと思います。56年間生活してきたこの大好きな東京を飛び出して、世界を体験する、私の次のストーリーです!

それでは最後になりましたが、今まで23回この連載を楽しみに読んで下さった読者の皆様どうもありがとうございました。皆様一人一人に一つずつある人生というストーリーが、時に感動的で、時にお腹を抱えて笑うぐらい楽しく、時に立ち止まるほどの困難があったとしても、最後はハッピーエンドでありますように! またどこかでお会いましょう!

・

感謝を込めて。

岸谷香







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアー、9月からはひとり弾き語りライブKAORI PARADISE2022、

年末には総勢9名のビッグバンドを率いてのビルボードライブ公演を実施。

2023年2月「岸谷香感謝祭2023」、3月仙台PITにて4年ぶりに「The Unforgettable days」を開催、6月には東京、大阪、名古屋にて初の2マンライブを実施予定。そして9月からは今年で8年目をむかえるKAORI PARADISE2023がスタートする。

お知らせ

レギュラー

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【岸谷香 プレミアム弾き語り2マンライヴ~ふたりぼっちの大パーティー!!~】

2023年

6月9日(金)名古屋 ダイアモンドホール VSスガシカオ

18:15開場/19:00開演

6月11日(日)大阪 心斎橋BIGCAT VS馬場俊英

16:15開場/17:00開演

6月18日(日)東京 日本橋三井ホール VSmiwa

16:15開場/17:00開演

チケット代金:7,000円(税込)ドリンク代別

全席指定

チケット一般発売日:2023年4月15日(土)



<オフィシャルSNS information>

関連キーワード 東京MY STORY