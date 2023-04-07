静岡県庁
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コロナ禍の熱海・舘山寺 投資で回復、尽きぬ不安 誘客や雇用政策に期待
新型コロナウイルス禍で県内の観光業界も大きな打撃を受けた。感染状況が落ち着き、国の旅行支援策もあって...
4月7日
＜新型コロナ＞静岡県で3人死亡、187人感染
静岡県内では五日、新たに百八十七人の新型コロナウイルス感染と三人の死亡が確認された。
4月6日
沼津プロレス 地域貢献 再始動へ 沼津市職員・伊東さん ベンチプレス選手権V報告
地域密着を掲げる「沼津プロレス」のエース選手で、静岡県沼津市職員の「駿河永悟」こと伊東永悟さ...
4月5日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに125人感染
静岡県内では四日、新たに百二十五人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
熱海土石流 1年9カ月 被災者支援室が発足 市役所に復興・訴訟対応の部署も
静岡県熱海市伊豆山（いずさん）で発生した大規模土石流災害による被災者支援につなげるため、市は...
4月4日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに81人感染
静岡県内では三日、新たに八十一人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
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