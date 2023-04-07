【北京共同】中国外務省の毛寧副報道局長は７日の記者会見で、日中両政府の局長級による「高級事務レベル海洋協議」を１０日に東京都で開催すると発表した。毛氏は「相互理解と信頼を深め、海洋での協力を促進する」と意義を強調した。

対面開催は２０１９年５月に北海道小樽市で実施して以来、約４年ぶり。防衛当局の幹部間を直結するホットライン（専用回線）の運用開始が主要議題となる。



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