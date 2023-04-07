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復興相がＥＵ輸入規制の撤廃要請 駐日フランス大使に
渡辺博道復興相は７日、フィリップ・セトン駐日フランス大使と面会し、東京電力福島第１原発事故に伴い欧州...
4月7日
防衛産業の強化法案が審議入り 浜田氏「装備を的確に調達」
国内の防衛産業を支援するため、製造工程の効率化やサプライチェーン（供給網）強化の経費を政府が負担する...
ウクライナ支援関連法が成立 最大６８５０億円を拠出
ウクライナへの財政支援に向けて世界銀行グループが新設する基金に、政府が最大６８５０億円を拠出できる改...
ＤＶ防止法が参院通過、罰則強化 保護対象拡大、今国会で成立へ
ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）防止法改正案が７日、参院本会議で可決、通過した。配偶者暴力の保護対...
放送法の政治的公平 総務省は「全体で判断」…でも高市早苗氏が答弁した「一つの番組でも」との整合性は？
全くすっきりしない。放送法を巡る議論の中、同法が定める政治的公平について、総務省幹部が「放送事業者の...
北朝鮮制裁、２年間の延長決定 輸出入全面禁止を継続
政府は７日の閣議で、１３日に期限となる北朝鮮への独自制裁を２年間延長すると決定した。北朝鮮を相手とす...