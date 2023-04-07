＜新型コロナ＞茨城県で新たに146人感染

2023年4月7日 20時46分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は7日、新たに146人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万7833人。死者の発表はなかった。（竹島勇）
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