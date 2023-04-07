茨城県庁
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茨城県民投票条例の直接請求 都道府県で初の再挑戦 東海第二原発の再稼働賛否
日本原子力発電東海第二原発（茨城県東海村）の再稼働の賛否を問う県民投票の実施を目指す市民団体...
4月7日
茨城県民投票条例案 2020年、請求成立も「否決」
「いばらき原発県民投票の会」は前回、県民投票を求める運動を積極的に展開。本県では一九七二年以...
下妻市役所の新庁舎が完成 開庁は5月８日
茨城県下妻市役所新庁舎の竣工（しゅんこう）式が六日、同市本城町で開かれた。非常用発電機の設置...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに147人が感染、1人死亡
茨城県は6日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は147人。累計では、死者1...
4月6日
演劇 療育に生かす 発達障害の子を支援 放課後等デイサービス、来月つくばに開所
発達障害の子どもの成長支援に演劇を活用する茨城県内初の児童発達支援・放課後等デイサービス「ぱ...
土浦の歴史、語り継ぎたい 「桜の記憶」9日上演 脚本・演出の稜地さんに聞く 桜川の大洪水、戦争、戦後の復興…
茨城県土浦市文化協会の創立五十周年を記念した市民参加の創作劇「桜の記憶」の公演が九日、同市東...