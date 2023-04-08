【午前】７時２６分、官邸。２９分、磯崎仁彦官房副長官。８時２分、国土強靱化（きょうじんか）推進本部。２１分、閣議。２９分、浜田靖一防衛相、防衛省の大和太郎統合幕僚監部総括官、森下泰臣陸上幕僚長。４５分、ブラジルのルラ大統領と電話会談。９時１２分、磯崎官房副長官。５５分、国会。１０時１分、参院本会議。

【午後】０時３０分、官邸。４２分、芳野友子連合会長ら先進７カ国（Ｇ７）関係国労働組合代表の表敬。１時４分、小池百合子東京都知事。３８分、谷口寿夫飛騨農業協同組合（ＪＡひだ）代表理事組合長らによる飛騨牛の贈呈。２時、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４１分、原喜代志会津よつば農業協同組合（ＪＡ会津よつば）代表理事組合長らによる「天のつぶ」の贈呈。３時、上川陽子自民党衆院議員、赤堀毅外務省地球規模課題審議官、岡村次郎国土交通省水管理・国土保全局長。４時２０分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３４分、滝沢内閣情報官。５時４２分、こども未来戦略会議。７時２０分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」。慢性副鼻腔（びくう）炎手術後の経過観察。８時５分、公邸。



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