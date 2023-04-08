＜新型コロナ＞神奈川県で新たに594人が感染

2023年4月8日 22時23分
　神奈川県は8日、新型コロナウイルスの新規感染者は594人と発表した。死亡者の発表はなかった。死亡者ゼロは4日連続。
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