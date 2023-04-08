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横浜にも農は根付く 日本農業賞 苅部さん「個別経営」特別賞 独自品種直売、塾開設など評価
農業分野で先進的な取り組みを行う組織や個人をたたえる「日本農業賞」の「個別経営の部」で、横浜...
4月8日
神奈川県知事選あす投開票 相模原市長選なども
神奈川県知事選、相模原市長選と、県議選、横浜、川崎、相模原の三政令市議選は九日、投開票される。各候補...
トルコ・シリア大地震の復興に 川崎建設業協会が日赤市地区本部に救援金100万円寄付
一般社団法人川崎建設業協会（川崎市川崎区）は、二月に起きたトルコ・シリア大地震の救援金として...
神奈川県知事選は4月9日に投開票 候補者は？ 県政の成果と課題は？ ＜統一地方選＞
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4月7日
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに583人感染、死者の発表なし
神奈川県は7日、新たに583人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。この日の県内で...
箱根小涌園ユネッサンが知事選割 投票行ってお得に温泉 入場料20％引き 18〜29歳は36％
「いくぜ、センキョ！神奈川割」−。知事選（九日投開票）を盛り上げようと、神奈川県箱根町の日帰り温泉「...