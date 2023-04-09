＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、108人感染

2023年4月9日 07時07分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は八日、新たに百八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四人減。七十代男性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十四万一千百九十二人、死者は計千九十八人。
　新たな集団感染の判明はなかった。

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