群馬県は八日、新たに百八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四人減。七十代男性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十四万一千百九十二人、死者は計千九十八人。

新たな集団感染の判明はなかった。



関連キーワード 群馬

新型コロナ