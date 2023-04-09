第２０回統一地方選は９日、前半戦の９道府県知事選と６政令市長選などが投開票された。大阪の府知事、市長の「ダブル選」は日本維新の会系の政治団体大阪維新の会が再び制した。自民支持層が割れ保守分裂選挙となった奈良は維新候補、徳島は無所属新人の元衆院議員後藤田正純氏（５３）が当選を確実にした。与野党対決の北海道、大分は自民推薦候補が勝利した。神奈川、福井、鳥取、島根の４知事選は与野党の相乗り支援の現職が勝った。

４１道府県議選、１７政令市議選も投票が行われた。

奈良は大阪府以外で初の維新公認の知事誕生となる。２３日には岸田政権の「中間評価」となる衆参５補欠選挙が、一般市長選・市議選など統一選後半戦とともに投票日を迎える。与野党は次期衆院選をにらみ、地方組織の強化を図る。

大阪は、大阪維新の現職吉村洋文氏（４７）が府知事選で、元府議横山英幸氏（４１）が市長選で勝利した。吉村氏は自民や立憲民主党が自主的に支援した法学者谷口真由美氏（４８）らを、横山氏は元自民市議北野妙子氏（６３）らを破った。



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