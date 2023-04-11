日本への津波観測されず　カムチャツカの火山噴火

2023年4月11日 05時33分 （共同通信）
　カムチャツカ半島・シベルチ火山（ロシア）

　カムチャツカ半島・シベルチ火山（ロシア）

　ロシアのカムチャツカ半島にあるシベルチ火山の大規模噴火で、気象庁は１１日、噴火に伴う津波は日本では観測されなかったと発表した。
　噴火は１０日午後１０時１０分ごろに発生。気象庁は一時、津波が発生した場合には北海道の太平洋沿岸に到達する恐れがあるとして、注意を呼びかけていた。

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