＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、44人感染

2023年4月11日 07時42分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十日、新たに四十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて十人減。六十代女性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十四万一千三百四十七人、死者は計千九十九人。
　新たな集団感染の判明はなかった。

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