群馬県は十日、新たに四十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて十人減。六十代女性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十四万一千三百四十七人、死者は計千九十九人。

新たな集団感染の判明はなかった。



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