群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
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群馬県議選 自民が「安定多数」確保 立民は現有勢力維持
九日に投開票された群馬県議選の結果、定数五〇の全議席が決まった。自民は公認二十七人、推薦六人...
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群馬県議選きょう投開票 期日前投票、前回比9・0％減 88・7％ 473カ所で終了繰り上げ
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4月9日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、108人感染
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