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千葉県議選を振り返る 女性、平成生まれ…多様に
九日投開票された統一地方選前半戦の千葉県議選（定数九五、四十一選挙区）は、自民が五議席を減ら...
4月11日
千葉市議選 維新4人当選で躍進
千葉市議選（定数五〇、六選挙区）は十日未明、開票結果が確定した。当選者の内訳は現職三十五人、元職三人...
「空白の一日」街頭へ 市川・浦安の市議選立候補予定者 複数選挙で政治活動制限
統一地方選前半戦の千葉県議選が九日に終わった。市川市中・南部と浦安市からなる衆院千葉５区では...
千葉市議選 「筋ジストロフィー」抱える渡辺惟大さん当選「多様な人たちが参加できる社会を」
統一地方選の千葉市議選中央区選挙区で、難病の「筋ジストロフィー」患者で日本維新の会新人の渡辺...
4月10日
＜新型コロナ＞千葉県で153人感染、死者は発表なし
千葉県は10日、新型コロナウイルスに153人が感染したと発表した。死者の発表はなかった。新規...
千葉県議選 女性当選 最多14人 自民44人当選
統一地方選前半戦の千葉県議選（定数九五）と千葉市議選（同五〇）が九日投開票された。県議選では、無投票...