＜新型コロナ＞千葉県で新たに470人感染、死者の発表なし

2023年4月11日 17時10分
　千葉県は11日、新型コロナウイルスに470人が感染したと発表した。死者はいなかった。新規クラスター（感染者集団）の発生が、木更津市内の高齢者施設で確認された。
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