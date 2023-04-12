＜新型コロナ＞栃木県で新たに193人感染

2023年4月12日 08時07分
栃木県庁

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　栃木県は十一日、新たに百九十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万四千二十六人になった。

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