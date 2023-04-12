＜新型コロナ＞群馬県で新たに127人感染

2023年4月12日 08時11分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十一日、新たに百二十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて十七人減。累計感染者は四十四万一千四百七十四人。新たな死者と集団感染の報告はなかった。

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