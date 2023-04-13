＜新型コロナ＞群馬県で新たに115人感染

2023年4月13日 07時09分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十二日、新たに百十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二十一人減。累計感染者は四十四万一千五百八十九人。新たな死者の報告はなかった。
　高齢者施設で五人の集団感染一件が新たに確認された。

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