群馬県は十二日、新たに百十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二十一人減。累計感染者は四十四万一千五百八十九人。新たな死者の報告はなかった。

高齢者施設で五人の集団感染一件が新たに確認された。



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