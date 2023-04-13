＜新型コロナ＞栃木県で109人感染を確認

2023年4月13日 07時09分
栃木県庁

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　栃木県は十二日、新たに百九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万四千百三十五人になった。

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