静岡県庁
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熱海土石流 警戒区域9月1日解除予定 市発表で住民の帰還に弾み
二〇二一年七月に静岡県熱海市伊豆山（いずさん）で起きた大規模土石流災害により、立ち入り禁止と...
4月13日
16日告示 富士宮市長選 郷土史博物館、建設か見直しか 現職須藤さん、新人望月さん出馬予定
十六日告示、二十三日投開票の静岡県富士宮市長選には、四選を目指す現職の須藤秀忠さん（７６）と...
4月12日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに149人感染
静岡県内では十一日、新たに百四十九人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
静岡県議選 親知事派 16議席どまり 不信任阻止ライン割る
静岡県議選は九日夜開票され、全三十四選挙区六十八議席の顔触れが決まった。自民は推薦も含め改選前の三十...
4月11日
静岡県議選 沼津市選挙区 3氏に当選証書 定数1減で4現職激突
静岡県議選沼津市選挙区で当選した三人に十日、沼津市役所で当選証書が授与された。今回から定数が...
投票率すべて最低 2政令市長・静岡県議選
九日に投開票された静岡、浜松両市長選と静岡県議選の投票率は、いずれも過去最低となった。両市長が代わる...