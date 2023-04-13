＜新型コロナ＞千葉県で443人が感染、2人死亡

2023年4月13日 17時05分
　千葉県は13日、新たに443人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で80〜90代の男性2人が死亡したと発表した。新規クラスターは八千代市の高齢者施設で1件認定された。
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