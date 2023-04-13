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学童保育のチェック体制強化を 習志野の団体が市に緊急要望
千葉県習志野市学童保育連絡協議会が十一日、宮本泰介市長宛てに緊急要望書を提出した。市内の学童...
4月13日
衆院千葉5区補選 候補者の横顔（上）
衆院千葉５区補選（二十三日投開票）には、新人と元職の計七人が立候補した。二回にわたり、候補らの横顔を...
アユの稚魚3000匹放流 富津市の湊川で環小の児童22人
千葉県富津市豊岡の湊川支流で十二日、市立環（たまき）小学校の児童二十二人がアユの稚魚を放流し...
＜新型コロナ＞千葉県で445人が感染、1人死亡
千葉県は12日、新型コロナウイルスに445人が感染し、90歳以上の男性1人が死亡したと発表し...
4月12日
衆院千葉5区補選告示 「政治とカネ」巡り激突 与野党幹部が応援入り
「政治とカネ」の問題で衆院議員を辞職した薗浦健太郎氏＝自民党を離党＝の欠員に伴う衆院千葉５区...
「崖の上のポニョ」お母さんに 佐倉草ぶえの丘 双子のヤギ出産 赤ちゃんの名前を全国から募集中
千葉県佐倉市の自然体験施設「佐倉草ぶえの丘」で飼育されている、雌ヤギの「ポニョ」に、雄の双子...