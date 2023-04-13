関連キーワード
神奈川県議選と横浜、川崎、相模原市議選 旧統一教会問題 激しい「局地戦」も
九日に投開票された神奈川県議選と横浜、川崎、相模原の政令市議選では、世界平和統一家庭連合（旧...
4月13日
＜新型コロナ＞下水検査で予測 感染者数の推計、拡大の傾向
神奈川県と県立保健福祉大は、下水に含まれる新型コロナウイルスの遺伝情報（ＲＮＡ）を検出する研究を重ね...
闇バイト 絶対に手を出さないで！ 横浜駅で撲滅キャンペーン
ニセ電話詐欺や広域強盗事件などに加担する「闇バイト」を募るインターネット上の求人への注意を促...
川崎市議選 山際氏地盤の中原、高津両区 自民現職2人落選＜記者座談会＞
私たちの暮らしを大きく変えたコロナ禍を経て、九日投開票された川崎市議選。世界平和統一家庭連合（旧統一...
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに687人が感染、80代男性1人死亡
神奈川県内で12日、新型コロナウイルスに感染した80代男性1人の死亡と、新たに687人の感染...
4月12日
実質一騎打ちの神奈川県知事選、なぜ？ 擁立模索も各党難航
九日に投開票された神奈川県知事選は、自民、公明、国民民主の各党県組織から推薦を受けた現職の黒岩祐治知...