＜新型コロナ＞神奈川県で新たに631人感染、1人死亡

2023年4月13日 17時36分
　神奈川県は13日、新型コロナウイルスに感染した海老名市の90代女性が死亡したと発表した。別の疾患で入院していた病院で感染した。県によると、新たに631人の感染が確認された。
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