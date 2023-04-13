万博の記念貨幣発行へ　首相、起工式で表明

2023年4月13日 20時16分 （共同通信）
　起工式で発表された、万博を記念した貨幣のデザイン＝１３日午後、大阪市

　起工式で発表された、万博を記念した貨幣のデザイン＝１３日午後、大阪市

　岸田文雄首相は１３日、大阪市の人工島・夢洲で開かれた２０２５年大阪・関西万博の起工式で、万博を記念した貨幣のシリーズを発行すると明らかにした。「今年は万博会場とロゴマークをデザインした銀貨を発行する」と述べた。

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