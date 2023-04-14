群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
個人タクシー、群馬県内から消滅 唯一の事業者が廃業
群馬県で唯一の個人タクシー事業者が三月に廃業し、県内から個人タクシーが消滅した。ぎりぎりまで...
4月14日
祝30周年「ロックハート城」 テディベアミュージアムを新装 記念パーティー開催
群馬県高山村にある観光施設「ロックハート城」の開設三十周年の記念パーティーが八日、同城で開か...
がん患者の生活支援 下仁田町が費用補助 患者の負担軽減 医療用ウィッグ→3万円 胸部補整具→1万円
がん患者の生活を支援しようと、群馬県下仁田町は四月から、がん治療によって脱毛や乳房切除をした患者の医...
4月13日
青緑の国宝、曲線美 「青磁下蕪花瓶」10年ぶり展示 渋川市原美術館ARC
現代美術と東洋古美術を展示する「原美術館ＡＲＣ」（群馬県渋川市金井）の企画展「青空は、太陽の...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに115人感染
群馬県は十二日、新たに百十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二十一人...
大川小 津波裁判の記録上映 前橋で寺田監督が舞台あいさつ 「声を上げることは次の命を守る」
前橋市千代田町の前橋シネマハウスでドキュメンタリー映画「生きる 大川小学校 津波裁判を闘った...
4月12日