群馬県は十三日、新たに百四十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて三十九人増。六十代女性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十四万一千七百三十七人、死者は計千百人。

新たに二件の集団感染が判明し、それぞれ五人と六人が感染した。



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