デンソーの高田真希

バスケットボール女子のＷリーグは１４日、レギュラーシーズン（ＲＳ）の表彰選手を発表し、ＭＶＰ（最優秀選手）にＲＳ１位となったデンソーから高田真希が選出された。９季ぶり２度目の受賞。

新人王には今季、姫路でプレーした白崎みなみが輝いた。ベスト５は、高田の他、町田瑠唯（富士通）渡辺亜弥（三菱電機）赤穂ひまわり（デンソー）渡嘉敷来夢（ＥＮＥＯＳ）が選ばれた。



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