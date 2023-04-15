【午前】７時４０分、官邸。４７分、特定複合観光施設区域整備推進本部。８時１分、閣議。１４分、花粉症に関する関係閣僚会議。９時４９分、李丙琪元駐日韓国大使の表敬。国際文化会館グローバル・カウンシルの船橋洋一チェアマン同席。１０時４１分、「緑の羽根」着用キャンペーンでミス日本みどりの大使の上村さや香さん、日本さくらの女王の前田真鈴さん。１１時１分、日本国際賞受賞者の中沢正隆東北大卓越教授、ゲロ・ミーゼンベック英オックスフォード大教授らの表敬。３２分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「桜の間」で国内外の大手製薬会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）らによる会合「ＢＣＲミーティング」に出席し、あいさつ。５１分、日本料理店「東京吉兆」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と会食。

【午後】１時１６分、宴会場「雅の間」で「ＢＣＲミーティング」の出席者。麻生同党副総裁同席。２時１３分、官邸。１５分、外務省の小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。４０分、後藤茂之経済再生担当相。３時３０分、信原弘広島県タクシー協会会長ら。４時２９分、滝沢裕昭内閣情報官。６時１０分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のジャベル産業・先端技術相兼日本担当特使の表敬。３１分、報道各社のインタビュー。３７分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂浅田」。自民党の宮沢洋一税制調査会長、甘利明前幹事長、額賀福志郎元財務相、塩谷立元総務会長、石田真敏広報本部長、森山裕選対委員長と会食。８時２０分、公邸。



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