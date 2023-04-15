▽ドジャース―カブス（１４日・ロサンゼルス）

カブスの鈴木は「４番・右翼」でフル出場し、１号ソロ本塁打を放って５打数１安打１打点だった。内容は遊ゴロ、中飛、空振り三振、左越え本塁打（打点１）、一邪飛。チームは８―２で勝った。（共同）



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