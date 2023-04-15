ドジャース戦の８回、１号ソロ本塁打を放つカブス・鈴木＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）
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１６日の予告先発
◇セ・リーグ
ＤｅＮＡ・平良―阪神・才木（横浜）
中日・鈴木―巨人・赤星（バンテリンドームナゴヤ）
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中止のプロ野球
◇セ・リーグ
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◇パ・リーグ
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