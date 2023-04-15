カブス鈴木１号放ち５打数１安打　ドジャース戦フル出場

2023年4月15日 14時19分 （共同通信）
　ドジャース戦の８回、１号ソロ本塁打を放つカブス・鈴木＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　ドジャース戦の８回、１号ソロ本塁打を放つカブス・鈴木＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　▽ドジャース―カブス（１４日・ロサンゼルス）
　カブスの鈴木は「４番・右翼」でフル出場し、１号ソロ本塁打を放って５打数１安打１打点だった。内容は遊ゴロ、中飛、空振り三振、左越え本塁打（打点１）、一邪飛。チームは８―２で勝った。（共同）

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