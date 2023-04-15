松野博一官房長官は１５日、岸田文雄首相の演説会場で筒状のものが投げ込まれ爆発した事件を受け、警察庁に要人警護の徹底を図るよう指示した。「選挙は民主主義の根幹をなすものだ。今回のような暴力行為は断じて許されない」と官邸で記者団に述べた。動機、背景は警察が捜査中だと説明した。

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