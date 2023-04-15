広５―４ヤ（１５日）　秋山が逆転サヨナラ本塁打

2023年4月15日 18時12分 （共同通信）
　９回広島２死一塁、秋山が左越えにサヨナラ２ランを放つ＝マツダ

　９回広島２死一塁、秋山が左越えにサヨナラ２ランを放つ＝マツダ

　広島が今季初のサヨナラ勝ち。２―４の七回に菊池の適時打で１点差とし、九回に秋山が１号２ランで試合を決めた。５番手の戸根が移籍後初白星。ヤクルトは同点の六回に長岡の適時打などで２点を奪ったが、救援陣が崩れて３連敗。

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