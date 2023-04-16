東京都の12区長選と21区議選が告示 統一地方選後半戦始まる
2023年4月16日 10時33分
既に告示された衆院千葉5区、和歌山1区、山口2、4区、参院大分選挙区の補欠選挙や、18日告示の125町村長選、373町村議選とともに、23日に投開票（一部翌日開票）される。
選挙戦では人口減少対策や地元経済活性化など地域の身近なテーマを巡り論戦が行われる。長期低落傾向が続く投票率も注目される。
市長選は大分が無投票となる可能性がある。北海道函館市や東京都東村山市、稲城市で与野党が対決。いずれも自民党推薦の現職と立憲民主党などが支える新人が戦う。（共同）
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