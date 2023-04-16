フリーアナ新井恵理那さん結婚　会社員男性と、妊娠も発表

2023年4月16日 14時46分 （共同通信）
　新井恵理那さん

　新井恵理那さん

　フリーアナウンサーの新井恵理那さん（３３）が、男性会社員と結婚したことを１６日、自身のインスタグラムで発表した。交際を始めたのは昨年夏で、新井さんは妊娠しているという。
　新井さんは「純真な彼の人柄にほれ込んでおります」などとコメントした。新井さんはテレビ朝日系の情報番組「グッド！モーニング」などに出演している。

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