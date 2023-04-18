群馬県は十七日、新たに四十二人（前週比二人減）の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。九十歳以上男性一人の死亡報告があった。十六日発表の感染者は七十七人（同三十四人減）。累計感染者は四十四万二千八十一人、死者は計千百一人。

新たな集団感染の判明はなかった。



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