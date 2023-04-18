＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡119人感染　2日間

2023年4月18日 08時02分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十七日、新たに四十二人（前週比二人減）の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。九十歳以上男性一人の死亡報告があった。十六日発表の感染者は七十七人（同三十四人減）。累計感染者は四十四万二千八十一人、死者は計千百一人。
　新たな集団感染の判明はなかった。

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