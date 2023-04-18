愛知の民家に乳児遺体　県警が捜査

2023年4月18日 13時26分 （共同通信）
　愛知県警察本部＝名古屋市中区三の丸

　愛知県警察本部＝名古屋市中区三の丸

　１８日午前１０時１５分ごろ、愛知県常滑市の男性（６２）宅で、庭の草むしりをしていた男性の妻が乳児の遺体を見つけ、連絡を受けた長男が１１０番した。県警常滑署は、事件の可能性があるとみて関係者から事情を聴くなど、発見時の状況を調べている。
　署などによると、乳児の性別は不明。死後長時間が経過しているとみられる。身元の特定を急いでいる。

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