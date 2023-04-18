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統一地方選埼玉 2市長選と20市議選告示 行田市長選、現新5人立候補 人口減など論戦火ぶた
統一地方選後半戦の行田、北本両市長選と２０市議選が１６日、告示された。行田市長選は現新５人が競い、北...
4月18日
クルド人「法案が通ったら送還され迫害される」 入管難民法改正案の廃案訴え 川口周辺など2000人居住
日本に難民認定を申請中のクルド人の有志らが16日、埼玉県川口市内で記者会見し、政府が今国会で成立を目...
4月17日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに181人感染、2人死亡
埼玉県内で17日、新型コロナウイルスの新たな感染者181人と、70〜90代の男女2人の死亡が...
統一地方選後半戦、関東1都6県でも幕開け 中央区長選などが無投票 江東区長選は保守分裂
第20回統一地方選の後半戦が幕を開けた16日、関東1都6県では、東京の12区長選に33人が立...
8月上旬に収穫できる早場米「五百川」 埼玉･川越で田植え始まる
一般的なコメより栽培時期が一カ月ほど早い極早生米「五百川」の田植えが、埼玉県川越市内で始まっ...
4月16日
あんしん宣言グループホーム 重度障害者も入居可 埼玉県が9カ所を初登録
埼玉県は、重い障害がある人も入居できる県内のグループホーム九カ所（三十六住居）を「彩の国重度...