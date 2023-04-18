＜新型コロナ＞埼玉県で574人感染

2023年4月18日 18時00分
　埼玉県内で18日、新型コロナウイルスの新たな感染者574人が発表された。新規感染者が500人を上回るのは11日以来。
　死者の発表は16日以来のゼロだった。
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