統一地方選後半戦は十八日、都内で二町村長選と六町村議選が告示された。多摩地域では、前回無投票だった檜原村長選に、ともに無所属で元村総務課長の新人吉本昂二さん（７０）、六選を目指す現職坂本義次さん（７８）＝自民、公明推薦＝が立候補し、二〇一五年以来の選挙戦となった。同村議選（定数八）には十人、瑞穂町議選（同一六）には十七人が立候補した。十六日に告示された区市の首長選・議員選とともに二十三日に投開票（一部の区では翌日開票）される。（沢田千秋、昆野夏子）

檜原村長選では、吉本さんが第一声で「今の村政は閉鎖的。村民の声を聞き、うそのない開かれた村政を」と訴えた。民間事業者による産業廃棄物処分場建設計画の完全阻止や、これを目的とする条例制定、新産業育成などを掲げた。

坂本さんは出陣式で、子育て政策の充実やインフラ整備など五期二十年の実績を強調。「処分場は白紙になった。村民が安心して暮らせる村を取り戻す」と述べ、木材関連政策や企業誘致の推進を掲げた。

島しょ地域では、現職が引退を表明した大島町長選は、いずれも無所属新人で元町議の坂上長一さん（７５）、元大学教授の河野庸介さん（７２）、元町議の清水光一さん（３０）＝維新、都民ファーストの会推薦＝の三人が立候補した。

大島町議選（定数一四）には十五人が立候補。前回無投票だった小笠原村議選（定数八）は十人が出馬し議席を争う。神津島村議選は定数と同じ八人が立候補し、御蔵島村議選は定数六を下回る五人しか立候補せず、いずれも無投票で当選が決まった。

◆檜原村長選立候補者（届け出順）

吉本昂二（よしもと・こうじ） ７０ 無新 （元）村総務課長・シルバー人材センター局長▽瑞穂農芸

坂本義次（さかもと・よしじ） ７８ 無現＜５＞ 自公 村長（元）運送会社社長・村議▽東京経大

◆大島町長選立候補者（届け出順）

坂上長一（さかうえ・ちょういち） ７５ 無新 介護福祉施設役員（元）町議長▽国学院大

河野庸介（こうの・ようすけ） ７２ 無新 （元）群馬大教授・中学校教諭▽明治大

清水光一（しみず・こういち） ３０ 無新 維 会社員（元）町議・衆院議員秘書▽玉川大

◇町村議選 立候補者（届け出順）

◆瑞穂町（定数１６−候補１７）

角田統領 ７４ 諸新

大坪国広 ７３ 共現

井上一也 ５４ 無新

香取幸子 ６１ 無現

下野義子 ６１ 公現

古宮郁夫 ６７ 無現

川島靖弘 ４９ 立新

奥泉淳広 ５４ 維新

大和雅彦 ６２ 無新

原隆夫 ７１ 公現

下沢章夫 ７０ 無現

山崎栄 ６５ 無現

榎本義輝 ５９ 無現

小川龍美 ６７ 公現

高橋洋子 ４９ 無新

池田哲郎 ５３ 無新

森亘 ６１ 無現

◆大島町（定数１４−候補１５）

西川達江 ６４ 公新

村田学 ５１ 無現

川崎和光 ７９ 無現

関野茂夫 ７６ 自現

鶴崎勝彦 ７９ 自現

酒井周 ５０ 共新

白沢治 ５４ 無新

小池渉 ５５ 共現

中村佳一 ７５ 無現

山田忠敬 ７２ 共現

高橋千香 ６２ 公現

中林一巳 ６６ 無新

河合弘行 ５０ 無新

松島良清 ７４ 無元

宮川鉄雄 ７１ 無新

◆檜原村（定数８−候補１０）

中村賢次 ７１ 無現

峰岸茂 ７２ 無現

野村雅巳 ６２ 無現

清水兵庫 ７０ 無現

嶋崎佐有理 ４７ 無新

山崎源重 ６５ 無現

松村哲朗 ４６ 無現

松岡賢二 ３５ 都新

田中惣一 ４５ 無新

青木亮輔 ４６ 無新

◆小笠原村（定数８−候補１０）

安藤重行 ７３ 無現

宮城ジャイアン ４２ 無新

池田望 ７１ 無現

稲垣勇 ８１ 無現

清水良一 ６５ 無現

築舘俊一 ７４ 無現

杉田一男 ７６ 無現

延島冬生 ７８ 無新

片股敬昌 ７５ 無現

平野悠介 ４４ 無新

【無投票当選者】

◆神津島村（定数８）

中村親夫 ７３ 無元

鈴木佑典 ４６ 無現

小林正吾郎 ５３ 無現

関真樹 ５８ 無現

鈴木国忠 ７８ 無現

石田隆美智 ６６ 無元

清水勉 ７３ 無現

清水勝彦 ７３ 無現

◆御蔵島村（定数６定数割れ）

黒田正道 ６７ 共現

栗本道雄 ６１ 無現

広瀬旭治 ７５ 無元

栗本真一 ３７ 無新

砂原奈美子 ５１ 共現

