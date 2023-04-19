統一地方選後半の町長・町議選が十八日に告示され、鋸南町長選では無所属現職の白石治和さん（７６）以外に届け出はなく、無投票で八選が決まった。町長選が無投票になるのはこれで三回連続。

白石さんは選挙事務所で「信頼を得られた証し。町の高齢者を支える力が必要だ。人口構成がピラミッド型になる理想に向けて、心地よい空間をつくっていく。そこに人が集まる。交流人口も増やしたい」と決意を語った。

また、同町議選（定数一二）も無投票となり、十二人の新議員が決まった。内訳は現職六人、元職一人、新人五人。党派別では共産一人、無所属十一人。町議選の無投票は二回連続。

一方、選挙戦となった酒々井、多古、横芝光、長南の四町議選は、衆院千葉５区補選や三市長選などと同じ二十三日に投開票される。（山本哲正）

白石治和（しらいし・はるかず） ７６ 無現＜８＞ 町長・鋸南環境衛生組合管理者（元）会社社長▽安房水産



◇町議選立候補者（届け出順）

◆酒々井町（定数１６−候補１７）

綿貫薫 ６３ 無新

木内信子 ７５ 無新

高崎長雄 ７４ 無現

川島邦彦 ７０ 無現

御園生浩士 ６９ 無現

小坂和也 ３７ 無新

竹尾忠雄 ７６ 共現

大石法子 ６２ 公現

斉藤博 ７４ 無現

白井則邦 ４８ 立現

金塚学 ４９ 無現

岡野義広 ６２ 無新

地福美枝子 ７３ 共現

小早稲美穂 ４８ 無現

須藤伸次 ７４ 無現

酒瀬川芳子 ７３ 無現

江沢真一 ６８ 無現

◆多古町（定数１４−候補１６）

萩原宏紀 ３３ 無現

佐藤利治 ４５ 無現

高坂恭子 ７９ 無現

宇井伸征 ４５ 無新

鵜沢茂 ７０ 無現

勝又一徳 ５３ 無元

石渡悦子 ６３ 共現

橋本孝之 ５８ 無現

行橋千春 ６１ 無現

横山克実 ６５ 無新

菅沢博隆 ７４ 共現

土井秀敏 ６６ 無現

佐藤幸三 ７２ 無現

並木正晴 ６９ 無新

伊橋孝太郎 ４０ 無新

飯田良一 ４７ 無現

◆横芝光町（定数１６−候補１８）

越川一雄 ７４ 無現

鈴木克征 ７０ 無現

伊藤良治 ７６ 無新

川島仁 ７６ 無現

小倉弘業 ５２ 無現

市原成一 ６６ 無新

森大地 ３１ 無新

霞浩子 ６０ 無新

秋鹿幹夫 ４５ 無現

山崎義貞 ６７ 共現

川島富士子 ６４ 公現

内田美穂 ５１ 無新

鈴木輝男 ７４ 無現

印東彦治 ６８ 無現

宮薗博香 ６６ 無現

鈴木唯夫 ７２ 無現

鈴木和彦 ７０ 無現

森川貴恵 ６１ 無現

◆長南町（定数１０−候補１３）

松野唱平 ７２ 無現

鈴木幸子 ６０ 公新

加藤喜男 ７１ 無現

岩瀬康陽 ６６ 無現

和田和夫 ７３ 共現

森川剛典 ６６ 無現

河野康二郎 ７３ 無現

宮崎裕一 ６３ 無現

林義博 ７５ 無現

太田久之 ５９ 無新

板倉正勝 ６８ 無現

御園生明 ６８ 無現

湯原健司 ６８ 無新

【無投票当選者】

◆鋸南町（定数１２）

鈴木辰也 ６２ 無現

竹田和明 ５７ 無現

中村基 ６８ 無新

笹生あすか ４２ 共現

東愛乃 ４５ 無新

柴本健二 ６８ 無新

大塚昇 ７３ 無現

青木悦子 ７１ 無現

秋山柳三 ７１ 無新

篠宮真樹 ５２ 無新

緒方猛 ８３ 無元

早川正也 ５３ 無現

