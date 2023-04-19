栃木県庁
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統一地方選栃木 2町長選は無投票 上三川は現職が4選
統一地方選後半戦の上三川、芳賀両町長選と五町議選が十八日、告示された。町長選はいずれも無投票で、上三...
4月19日
佐野市、特定健診の受診率向上へ 7月に健康長寿推進条例施行
栃木県内自治体で住民の平均寿命が最も短い佐野市は、健康長寿推進条例を七月に施行する。第一弾として、生...
統一地方選栃木 那須塩原市長選、渡辺美知太郎さん無投票再選 那須塩原駅周辺開発に重点 5市議選も告示
統一地方選の後半戦となる那須塩原市長選と、宇都宮、足利など五市議選は十六日、告示された。那須...
4月18日
＜新型コロナ＞栃木県、2日間で168人感染
栃木県は十六日に百十九人、十七日に四十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数...
統一地方選後半戦、関東1都6県でも幕開け 中央区長選などが無投票 江東区長選は保守分裂
第20回統一地方選の後半戦が幕を開けた16日、関東1都6県では、東京の12区長選に33人が立...
4月17日
＜統一地方選 栃木＞18日告示 2町長選 5町議選 上三川・芳賀は無投票か
栃木県の上三川、芳賀の両町長選と、益子、茂木、市貝、芳賀、野木の五町議選は十八日、告示される。
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4月16日