＜新型コロナ＞栃木県で新たに211人感染　

2023年4月19日 08時23分
栃木県庁

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　栃木県は十八日、新たに二百十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万四千九百十八人になった。

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