ヤンキース戦の１回、先制の４号２ランを放つエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）
関連キーワード
ＡＣミラン、レアルが４強 欧州ＣＬ準々決勝第２戦
【ナポリ（イタリア）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１８日、イタリアのナポリなどで...
4月19日
畑岡奈紗、平常心強調で調整 女子ゴルフのシェブロン選手権
【ウッドランズ（米テキサス州）共同】女子ゴルフのメジャー第１戦、シェブロン選手権（２０日開幕）に出場...
大谷、２２日に次回登板 前回は早期降板で中３日
【ニューヨーク共同】米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平の次回登板が２１日午後６時３８分（日本時間２２日...
ロシア男子、五輪予選から除外 国際バスケットボール連盟
【ジュネーブ共同】国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）は１８日、来年のパリ五輪に向けた男子予選からロ...
独立リーグで新ルール採用 ＭＬＢ、「指名走者」など
【ボストン共同】米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１８日、提携する独立リーグで「指名走者」などの新ルールを今...
五輪スピード会場は仮設リンク ミラノ２６年冬季「持続可能に」
【ジュネーブ共同】２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の組織委員会は１８日、山間部で予定...