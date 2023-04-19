エンゼルス大谷、先制４号２ラン　Ｒソックス吉田、カブス鈴木先発

2023年4月19日 08時30分 （共同通信）
　ヤンキース戦の１回、先制の４号２ランを放つエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）

　ヤンキース戦の１回、先制の４号２ランを放つエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）

　【ニューヨーク共同】米大リーグは１８日、各地で行われ、エンゼルスの大谷は敵地ニューヨークでのヤンキース戦に「２番・指名打者」で先発し、一回に先制の４号２ランを放った。
　レッドソックスの吉田はツインズ戦に「４番・左翼」で先発した。カブスの鈴木はアスレチックス戦に「４番・右翼」で出場。

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