▽ヤンキース―エンゼルス（１８日・ニューヨーク）

エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、３打数１安打２打点、２得点１盗塁だった。内容は右中間本塁打（打点２）、空振り三振、捕手打撃妨害、右飛で打率３割。チームは５―２で勝った。（共同）



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