エンゼルス大谷は３打数１安打　本塁打で２打点、ヤンキース破る

2023年4月19日 12時15分 （共同通信）
　ヤンキース戦の１回、先制２ランを放ちウォード（３）に迎えられるエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）

　ヤンキース戦の１回、先制２ランを放ちウォード（３）に迎えられるエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）

　▽ヤンキース―エンゼルス（１８日・ニューヨーク）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、３打数１安打２打点、２得点１盗塁だった。内容は右中間本塁打（打点２）、空振り三振、捕手打撃妨害、右飛で打率３割。チームは５―２で勝った。（共同）

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