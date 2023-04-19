＜新型コロナ＞埼玉県で新たに594人が感染

2023年4月19日 18時00分
　埼玉県内で19日、新型コロナウイルスの新たな感染者594人が発表された。新規感染者が500人を上回るのは2日連続。死者の発表は18日に引き続きゼロだった。
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