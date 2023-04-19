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統一地方選埼玉 毛呂山町長選と12町議選告示 現新4候補が描く 町の未来
統一地方選の後半戦のうち、埼玉県の毛呂山町長選と十二町議選が十八日、告示された。毛呂山町長選...
4月19日
＜秩父点描＞4年ぶり 久那の獅子舞奉納
埼玉県秩父市久那の葛城神社の例大祭が十六日、同神社であり、地元の市立久那小学校児童らによる伝...
リバ犬フォトコンテスト わんダフルな10作品を発表
豊かな川を育む埼玉県の「ＳＡＩＴＡＭＡリバーサポーターズプロジェクト（リバサポ）」が行った、...
＜新型コロナ＞埼玉県で574人感染
埼玉県内で18日、新型コロナウイルスの新たな感染者574人が発表された。新規感染者が500人...
4月18日
統一地方選埼玉 2市長選と20市議選告示 行田市長選、現新5人立候補 人口減など論戦火ぶた
統一地方選後半戦の行田、北本両市長選と２０市議選が１６日、告示された。行田市長選は現新５人が競い、北...
クルド人「法案が通ったら送還され迫害される」 入管難民法改正案の廃案訴え 川口周辺など2000人居住
日本に難民認定を申請中のクルド人の有志らが16日、埼玉県川口市内で記者会見し、政府が今国会で成立を目...
4月17日