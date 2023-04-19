＜新型コロナ＞茨城県で新たに200人感染

2023年4月19日 23時09分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は19日、新たに200人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万9619人。死者の発表はなかった。（長崎高大）
【関連記事】統一地方選茨城　維新が攻勢　その名も「常磐線作戦」　「停車駅」に５人擁立

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

茨城の新着

記事一覧