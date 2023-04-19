茨城県庁
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＜新型コロナ＞茨城県で195人が感染
茨城県は20日、新たに195人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万9814人。死...
4月20日
統一地方選茨城 市町村議選の党公認 自民なのに「無所属」ナゼ？ 「自民」か「自分」か メリット見極め
統一地方選の後半戦で、茨城県内では十二市二町一村の議員選が行われている。自民党が強く「保守王...
取手市長選 自民幹部、対立候補を侮辱 「美人じゃなくて…」陣営が抗議文
統一地方選の茨城県取手市長選で、自民党県連幹事長の海野透県議（ひたちなか市選挙区）が同党推薦候補の出...
笠間出身・日本画の大家 武山の大日堂 23日初公開 直筆の天井画 1935年建立の「宝形造」
茨城県笠間市出身の日本画の大家、木村武山（ぶざん）（一八七六〜一九四二年）が生家の敷地に建て...
統一地方選茨城 3町村長選が告示 茨城町16年ぶり、美浦村12年ぶり選挙戦 3町村議選と１町議補選も
統一地方選後半戦の茨城町、美浦村、五霞町の三町村長選と、美浦村、五霞町、利根町の三町村議選のほか、併...
4月19日
統一地方選茨城 維新が攻勢 その名も「常磐線作戦」 「停車駅」に５人擁立
後半戦が始まった統一地方選。「全国政党」化を目指す日本維新の会が、関東への本格進出の足がかり...