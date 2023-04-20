【午前】８時１６分、官邸。２１分、磯崎仁彦官房副長官。９時５３分、国会。５８分、加藤勝信厚生労働相。１０時１分、参院本会議。

【午後】０時２１分、官邸。２４分、自民党の田村憲久社会保障制度調査会長、平井卓也デジタル社会推進本部長から医療ＤＸに関する提言書受け取り。３０分、新藤義孝同党政調会長代行。１時１５分、森健良外務事務次官、防衛省の鈴木敦夫事務次官、吉田圭秀統合幕僚長。３１分、防衛省の鈴木事務次官、増田和夫防衛政策局長、吉田統合幕僚長。２時９分、外務省の森事務次官、小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長、中込正志欧州局長。３２分、外務省の森事務次官、小野外務審議官、北川Ｇ７広島サミット事務局長、船越健裕アジア大洋州局長。３時５分、外務省の小野外務審議官、北川Ｇ７広島サミット事務局長。４時２６分、産経新聞のインタビュー。５時５分、厚生労働省の大島一博事務次官、橋本泰宏年金局長、中村博治政策統括官。２４分、林芳正外相、山田重夫外務審議官。４５分、林外相。６時２４分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「牡丹の間」で新潟日報の小田敏三会長ら地方紙会長、社長らと会食。８時１４分、公邸。



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