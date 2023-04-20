大谷は４打数無安打　ヤンキース戦

2023年4月20日 11時44分 （共同通信）
　ヤンキース戦の７回、空振り三振に倒れたエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）

　ヤンキース戦の７回、空振り三振に倒れたエンゼルス・大谷＝ニューヨーク（共同）

　▽ヤンキース―エンゼルス（１９日・ニューヨーク）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打だった。内容は中飛、二ゴロ、空振り三振、空振り三振、四球で打率は２割８分１厘。チームは延長十回、タイブレークの末に２―３でサヨナラ負けを喫した。（共同）

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