実業家の南氏が経営パートナー　ヤンキース、日本人初

2023年4月21日 12時20分 （共同通信）
　ヤンキースタジアムでの南壮一郎氏（（Ｃ）ＦＵＭＩＨＩＫＯ　ＳＵＧＩＮＯ、南氏提供・共同）

　ヤンキースタジアムでの南壮一郎氏（（Ｃ）ＦＵＭＩＨＩＫＯ　ＳＵＧＩＮＯ、南氏提供・共同）

　【ニューヨーク共同】米大リーグ、ヤンキースが実業家の南壮一郎氏を部分的な権利を保有する経営パートナーとして迎え入れたと２０日までに球団公式サイトで伝えた。日本人がヤンキースの経営パートナーになるのは初めてという。
　南氏は転職サイト「ビズリーチ」を運営するビジョナルの社長で、プロ野球楽天の創設に携わった経験がある。

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