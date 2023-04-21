メッツの千賀、５回５安打４失点　ジャイアンツ戦

2023年4月21日 14時07分 （共同通信）
　ジャイアンツ戦に先発したメッツ・千賀＝サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）

　ジャイアンツ戦に先発したメッツ・千賀＝サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）

　▽ジャイアンツ―メッツ（２０日・サンフランシスコ）
　メッツの千賀は先発で５回を投げ、２本塁打を浴びるなど５安打４失点、４三振４四球１暴投で３勝目（０敗）を挙げた。防御率は４・２９。試合は９―４だった。（共同）

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