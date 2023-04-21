小笠原・母島で震度４　Ｍ５・６

2023年4月21日 16時47分 （共同通信）
　２１日午後４時２０分ごろ、東京・小笠原諸島の母島で震度４の地震があった。父島でも震度２を観測した。気象庁によると、震源地は父島近海で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・６と推定される。

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