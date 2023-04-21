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京都地裁は２１日、３６人が死亡した１９年の京都アニメーション放火殺人事件で起訴された青葉真司被告（４...
4月21日
東京で１４４１人感染 コロナ、１人死亡
東京都は２１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１４４１人報告されたと発表した。直近７日間を平均し...
高性能量子コンピューター稼働へ 今秋に、東大と日本ＩＢＭ
東京大と日本ＩＢＭは２１日、国内最高性能となるＩＢＭの次世代計算機「量子コンピューター」を今秋にかわ...
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岸田文雄首相の選挙応援演説会場で爆発物が投げ込まれた事件で、和歌山県警が殺傷力の有無を確かめるため爆...
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東京都は21日、新型コロナウイルスの新たな感染者1441人と70代の男性1人の死亡を確認した...
贈賄主導、青木前会長に有罪判決 高橋元理事と「利益思惑一致」
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事高橋治之被告（７９）＝受託収賄罪で起訴...