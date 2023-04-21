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統一地方選茨城 政治意識調査に携わった筑波大4年・佐久田幸空さん 若者に投票を呼びかけ
統一地方選の後半戦で、茨城県内では六つの市町村長選や十五の市町村議選が行われている。投票率を...
4月21日
茨城県内企業の53.4％が賃上げ 2年連続5割超えも業種で差 23年度
帝国データバンク水戸支店は、２０２３年度に賃上げの予定がある茨城県内企業が５３．４％だったとの調査結...
＜新型コロナ＞茨城県で195人が感染
茨城県は20日、新たに195人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万9814人。死...
4月20日
統一地方選茨城 市町村議選の党公認 自民なのに「無所属」ナゼ？ 「自民」か「自分」か メリット見極め
統一地方選の後半戦で、茨城県内では十二市二町一村の議員選が行われている。自民党が強く「保守王...
取手市長選 自民幹部、対立候補を侮辱 「美人じゃなくて…」陣営が抗議文
統一地方選の茨城県取手市長選で、自民党県連幹事長の海野透県議（ひたちなか市選挙区）が同党推薦候補の出...
笠間出身・日本画の大家 武山の大日堂 23日初公開 直筆の天井画 1935年建立の「宝形造」
茨城県笠間市出身の日本画の大家、木村武山（ぶざん）（一八七六〜一九四二年）が生家の敷地に建て...