統一地方選千葉 3市長選など 後半戦あす投開票
2023年4月22日 07時17分
統一地方選後半戦の三市長選と補選一つを含む十六市議選、四町議選、衆院千葉５区補選は二十三日、投開票される。
市長選は佐倉、習志野、流山の各市である。市議選は成田、佐倉、鎌ケ谷、浦安、印西、白井、富里、銚子、船橋、館山、木更津、習志野、山武、市川、流山に、補選の四街道を加えた各市。酒々井、多古、横芝光、長南の各町で町議選がある。
◇衆院千葉５区補選立候補者（届け出順）
英利アルフィヤ（えり・アルフィヤ）３４ 自新 （元）国連職員・日本銀行員▽米ジョージタウン大院 公
岡野純子（おかの・じゅんこ）４４ 国新 （元）浦安市議・ＮＨＫ契約キャスター▽同志社大
織田三江（おだ・みつえ）４１ 政新 パート従業員（元）信用金庫職員
矢崎堅太郎（やざき・けんたろう）５５ 立新 会社役員（元）県議・銀行員▽駒沢大
岸野智康（きしの・ともやす）２８ 維新 一般社団法人代表理事（元）不動産会社社員▽慶大
斉藤和子（さいとう・かずこ）４８ 共元＜１＞ 党中央委員（元）県立高校臨時任用講師▽日大
星健太郎（ほし・けんたろう）４３ 無新 団体役員（元）市川市議・早大助教▽早大院
◇市長選 立候補者（届け出順）
佐倉市
清田乃り子（きよた・のこ）７０ 無新 弁護士（元）銀行員▽中大
西田三十五（にした・さんご）５８ 無現＜１＞ 自国 市長（元）県議・市議▽拓殖大
小嶋義典（こじま・よしのり）５０ 無新 （元）市職員▽千葉大
習志野市
垣内常子（かきうち・つねこ）６５ 無新 人権ＮＧＯ事務局長（元）市議・看護師▽東大医学部付属看護学校
藤崎統子（ふじさき・ちさこ）６６ 無新 （元）市議・保険代理店経営▽横浜国大
宮本泰介（みやもと・たいすけ）５０ 無現＜３＞ 自公 市長・県市長会理事（元）市議▽八千代国際大
流山市
森亮二（もり・りょうじ）４６ 無新 （元）市議長・建設会社社員▽武蔵大
井崎義治（いざき・よしはる）６９ 無現＜５＞ 市長（元）エース総研研究本部長▽米カリフォルニア州立大大学院
上田恵子（うえだ・けいこ）５５ 無新 市民団体代表（元）参院議員秘書・大学非常勤講師▽慶大
◇四街道市議補選 立候補者（被選挙数４−候補６）＝届け出順
岸本潤一郎 ６４ 無新
志村昌洋 ４６ 無新
飯豊明久 ３７ 国新
渡辺利雄 ６４ 無新
千羽富紀子 ７４ 無新
斉藤宏一 ６０ 無新
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