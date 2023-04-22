統一地方選千葉　3市長選など　後半戦あす投開票

2023年4月22日 07時17分
　統一地方選後半戦の三市長選と補選一つを含む十六市議選、四町議選、衆院千葉５区補選は二十三日、投開票される。
　市長選は佐倉、習志野、流山の各市である。市議選は成田、佐倉、鎌ケ谷、浦安、印西、白井、富里、銚子、船橋、館山、木更津、習志野、山武、市川、流山に、補選の四街道を加えた各市。酒々井、多古、横芝光、長南の各町で町議選がある。

◇衆院千葉５区補選立候補者（届け出順）

英利アルフィヤ（えり・アルフィヤ）３４　自新　（元）国連職員・日本銀行員▽米ジョージタウン大院　公
岡野純子（おかの・じゅんこ）４４　国新　（元）浦安市議・ＮＨＫ契約キャスター▽同志社大
織田三江（おだ・みつえ）４１　政新　パート従業員（元）信用金庫職員
矢崎堅太郎（やざき・けんたろう）５５　立新　会社役員（元）県議・銀行員▽駒沢大
岸野智康（きしの・ともやす）２８　維新　一般社団法人代表理事（元）不動産会社社員▽慶大
斉藤和子（さいとう・かずこ）４８　共元＜１＞　党中央委員（元）県立高校臨時任用講師▽日大
星健太郎（ほし・けんたろう）４３　無新　団体役員（元）市川市議・早大助教▽早大院

◇市長選　立候補者（届け出順）

佐倉市

清田乃り子（きよた・のこ）７０　無新　弁護士（元）銀行員▽中大
西田三十五（にした・さんご）５８　無現＜１＞　自国　市長（元）県議・市議▽拓殖大
小嶋義典（こじま・よしのり）５０　無新　（元）市職員▽千葉大

習志野市

垣内常子（かきうち・つねこ）６５　無新　人権ＮＧＯ事務局長（元）市議・看護師▽東大医学部付属看護学校
藤崎統子（ふじさき・ちさこ）６６　無新　（元）市議・保険代理店経営▽横浜国大
宮本泰介（みやもと・たいすけ）５０　無現＜３＞　自公　市長・県市長会理事（元）市議▽八千代国際大

流山市

森亮二（もり・りょうじ）４６　無新　（元）市議長・建設会社社員▽武蔵大
井崎義治（いざき・よしはる）６９　無現＜５＞　市長（元）エース総研研究本部長▽米カリフォルニア州立大大学院
上田恵子（うえだ・けいこ）５５　無新　市民団体代表（元）参院議員秘書・大学非常勤講師▽慶大

◇四街道市議補選　立候補者（被選挙数４−候補６）＝届け出順

岸本潤一郎　６４　無新
志村昌洋　４６　無新
飯豊明久　３７　国新
渡辺利雄　６４　無新
千羽富紀子　７４　無新
斉藤宏一　６０　無新

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