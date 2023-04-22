統一地方選後半戦の三市長選と補選一つを含む十六市議選、四町議選、衆院千葉５区補選は二十三日、投開票される。

市長選は佐倉、習志野、流山の各市である。市議選は成田、佐倉、鎌ケ谷、浦安、印西、白井、富里、銚子、船橋、館山、木更津、習志野、山武、市川、流山に、補選の四街道を加えた各市。酒々井、多古、横芝光、長南の各町で町議選がある。

◇衆院千葉５区補選立候補者（届け出順）

英利アルフィヤ（えり・アルフィヤ）３４ 自新 （元）国連職員・日本銀行員▽米ジョージタウン大院 公

岡野純子（おかの・じゅんこ）４４ 国新 （元）浦安市議・ＮＨＫ契約キャスター▽同志社大

織田三江（おだ・みつえ）４１ 政新 パート従業員（元）信用金庫職員

矢崎堅太郎（やざき・けんたろう）５５ 立新 会社役員（元）県議・銀行員▽駒沢大

岸野智康（きしの・ともやす）２８ 維新 一般社団法人代表理事（元）不動産会社社員▽慶大

斉藤和子（さいとう・かずこ）４８ 共元＜１＞ 党中央委員（元）県立高校臨時任用講師▽日大

星健太郎（ほし・けんたろう）４３ 無新 団体役員（元）市川市議・早大助教▽早大院

◇市長選 立候補者（届け出順）

佐倉市

清田乃り子（きよた・のこ）７０ 無新 弁護士（元）銀行員▽中大

西田三十五（にした・さんご）５８ 無現＜１＞ 自国 市長（元）県議・市議▽拓殖大

小嶋義典（こじま・よしのり）５０ 無新 （元）市職員▽千葉大

習志野市

垣内常子（かきうち・つねこ）６５ 無新 人権ＮＧＯ事務局長（元）市議・看護師▽東大医学部付属看護学校

藤崎統子（ふじさき・ちさこ）６６ 無新 （元）市議・保険代理店経営▽横浜国大

宮本泰介（みやもと・たいすけ）５０ 無現＜３＞ 自公 市長・県市長会理事（元）市議▽八千代国際大

流山市

森亮二（もり・りょうじ）４６ 無新 （元）市議長・建設会社社員▽武蔵大

井崎義治（いざき・よしはる）６９ 無現＜５＞ 市長（元）エース総研研究本部長▽米カリフォルニア州立大大学院

上田恵子（うえだ・けいこ）５５ 無新 市民団体代表（元）参院議員秘書・大学非常勤講師▽慶大

◇四街道市議補選 立候補者（被選挙数４−候補６）＝届け出順

岸本潤一郎 ６４ 無新

志村昌洋 ４６ 無新

飯豊明久 ３７ 国新

渡辺利雄 ６４ 無新

千羽富紀子 ７４ 無新

斉藤宏一 ６０ 無新

