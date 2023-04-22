【午前】８時１５分、官邸。２２分、閣議。２９分、西村康稔経済産業相。９時４１分、自民党の食品ロス削減プロジェクトチームの堀内詔子座長らから提言書受け取り。１０時２４分、東京・丸の内の東京国際フォーラム。１１時、日本医学会総会の開会式に出席し、祝辞。４７分、官邸。

【午後】０時４分、自民党の情報通信戦略調査会の野田聖子会長らから情報通信インフラの整備に関する提言書受け取り。２時、池田宜永宮崎県都城市長、中平富宏高知県宿毛市長。松本剛明総務相、河野太郎デジタル相同席。１９分、松本総務相、河野デジタル相、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、大島一博厚生労働事務次官。５２分、中曽根弘文自民党参院議員。３時５５分、資源エネルギー庁の保坂伸長官、小沢典明次長。４時１１分、茂木敏充自民党幹事長。５時３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、市川恵一総合外交政策局長、安藤俊英領事局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官、吉田圭秀統合幕僚長。２８分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３３分、滝沢内閣情報官。３７分、秋葉国家安全保障局長。６時２５分、公邸。



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