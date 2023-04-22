元宝塚の愛原実花さんが結婚　故つかこうへいさんの長女

2023年4月22日 12時00分 （共同通信）
　愛原実花さん

　愛原実花さん

　元宝塚歌劇団雪組トップ娘役で俳優の愛原実花さん（３７）が結婚したことを２２日、公式ブログで発表した。所属事務所によると、相手は１歳年上の「一般男性」で、今春に婚姻届を提出したという。
　愛原さんは「さらに気を引き締めて仕事に邁進し、人としても成長していきたいと思います」などとコメントしている。
　愛原さんは劇作家の故つかこうへいさんの長女。

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