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東京・江東区長、元衆院議員制す 保守分裂、無所属新人が初当選
東京都江東区長選は２４日開票され、無所属新人で元自民党衆院議員の木村弥生氏（５７）が、元都議の山崎一...
4月24日
東京の女性区長、過去最多６人 江東区で木村弥生氏が初当選
２３日に投票された東京特別区の１１区長選のうち、江東、大田、江戸川の３区長選が２４日開票された。保守...
首相、フロリダ州知事と会談 ２４年米大統領選の有力候補
岸田文雄首相は２４日、２０２４年米大統領選の共和党候補指名争いへの出馬が取り沙汰されるデサンティス・...
高島氏「芦屋市民の期待応える」 史上最年少２６歳で市長当選
兵庫県芦屋市長選に市長として史上最年少の２６歳で初当選した無所属新人のＮＰＯ法人理事長高島崚輔氏は一...
投票率、過去最低相次ぐ 市長選４７％、地方選へ関心低下
総務省は２４日午前、統一地方選後半戦の平均投票率を発表した。無投票当選だった選挙区を除く６３市長選は...
岸田首相「政治を力強く前進」 立民、執行部の辞任否定
岸田文雄首相は２４日、衆参５補欠選挙で自民党が４勝した結果を受け、与党が掲げた政策が信任を得たとの認...